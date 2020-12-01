-Kısıtlı gün ve saatte de olsa, uçak, tren, gemi, otobüs bileti olanlara şehirler arası seyahat.

– 21-64 yaş arası hafta içi sabah 5'ten akşam 9'a kadar serbest.

– Tüm iş yerleri hafta içi 20'ye kadar serbest.

– Hafta sonu 10'dan 17'ye kadar araca binmeden fırına, markete, manava, kasaba gitmek serbest. Engelliler araç da kullanabilecek.

– Hafta sonu 10.00-20.00 arası paket yemek servis serbest

– 65 üstü 10.00-13.00, 20 yaş altı 13.00-16.00 arası toplu ulaşıma binmeden serbest.

– Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde kapıdan kupon/ganyan yatırma işlemi serbest.