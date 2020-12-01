Hangi durumlar sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına girmiyor? İşte kısıtlamadan muaf olanlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Vatandaşların 'kısıtlamalarda neler serbest?' sorusu cevap buldu. İşte koronavirüs tedbirleri gereği gelen sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmayan durumlar.
Sokağa çıkmak kısıtlamasının detayları İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile açıkladı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'deki Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı sokağa çıkma kısıtlamasının detayları.
Vatandaşlar koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının hangi durumları kapsamadığını merak ediyordu. İşte kısıtlamada serbest olan durumlar...
-Kısıtlı gün ve saatte de olsa, uçak, tren, gemi, otobüs bileti olanlara şehirler arası seyahat.
– 21-64 yaş arası hafta içi sabah 5'ten akşam 9'a kadar serbest.
– Tüm iş yerleri hafta içi 20'ye kadar serbest.
– Hafta sonu 10'dan 17'ye kadar araca binmeden fırına, markete, manava, kasaba gitmek serbest. Engelliler araç da kullanabilecek.
– Hafta sonu 10.00-20.00 arası paket yemek servis serbest
– 65 üstü 10.00-13.00, 20 yaş altı 13.00-16.00 arası toplu ulaşıma binmeden serbest.
– Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde kapıdan kupon/ganyan yatırma işlemi serbest.
CUMA NAMAZI NETLEŞMEDİ
– Cuma namazıyla ilgili bir açıklama yapılmadı ama 30 kişi cenaze namazı kılabilir.
– 30 kişi nikaha katılabilir.
– AVM'ler müşteri sayısı kısıtlanarak açık. HES kodu şart.
– Semt pazarları müşteri sayıları kısıtlanarak açık.
ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT
– İzin almak şartıyla özel araç kullanarak şunları yapmak serbest:
– Hastaneye gidip gelmek.
– Birinci derece yakınların ölümü halinde 4 kişi şehirler arası seyahat.
– 5 gün içinde geldiği yerden evine dönmek isteyenlere seyahat.
– Merkezi sınava katılacaklar,
– Özel veya kamuda günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat.
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