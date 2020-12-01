KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için verilen burs ve kredi için başvurular alındı. Başvuruların üzerinden yaklaşık bir ay geçmesi ile birlikte başvuru yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladılar. Peki, 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

2020 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki dönemde başvurular 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buradan yola çıkacak olursak, 8 Kasım'da sona eren 2020 yılı burs başvurularının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.