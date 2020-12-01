Google'dan Yunanistan provokasyonu! İstanbul ve Çanakkale boğazları...

Yunanistan'ın Akdeniz provokasyonlarına interne arama motoru Google da alet oldu. Google'ın harita uygulamasında İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nın adları Yunanca yazıldı.

"BU TÜRKİYE'YE HAKARETTİR"

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Google'ın Yunanca provokasyonuna tepki gösterdi.

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nın adlarının Yunanca yazılmasına tepki gösteren Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Mekanların hafızası, mekan isimlerinin ruhu vardır. İsimler psikolojik olarak büyük anlam taşır, "Adalar Denizi" tabiri hangi anlamla söyleniyorsa, Yunanistan da aynı amaçla İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın isimlerini kabul etmeyerek "Dardanelles" ve "Bosphorus" olarak adlandırmaktadır. Ne Google İstanbul Boğazı'na "Bosphorus" diyerek ismini değiştirebilir, ne de Yunanistan Çanakkale Boğazı'na "Dardanelles" diyerek ismini değiştirebilir. Bu Türkiye'ye hakarettir. Google derhal düzeltmeli." açıklamasında bulundu.

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