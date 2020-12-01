Son dakika: İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberine göre; İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul'da farklı adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan operasyon sonucu evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.