01 Aralık 2020, Salı
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Son dakika: İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre; ’da tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2020
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Son dakika: İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da farklı adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon sonucu evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.

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