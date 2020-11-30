Almanya Başbakanı Merkel'den Oruç Reis açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis'in çalışmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndüğünü açıkladı. Oruç Reis'in limana dönmesine değinen Almanya Başbakanı Merkel, "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret." ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE SAYGIYI HAK EDİYOR"
Merkel, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında yaptığı konuşmada, Oruç Reis gemisinin dönmesine ilişkin, "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret." dedi.
Başbakan Merkel, bu konunun 10-11 Aralık'taki zirvede dikkate alınacağını belirtti. Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu vurgulayan Merkel, "AB içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye'ye destek olmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.
Merkel, AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne dayanışmasını da yineledi.
BAKANLIK AÇIKLADI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verildi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)