Son dakika: Türk ordusu Azerbaycan'daki faaliyetlerine başladı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mehmetçiğin Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladığı duyuruldu. Türk askeri bölgede hem mayın temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk askerinin Azerbaycan'da faaliyetlerine başladığı duyuruldu.
MEHMETÇİK AZERBAYCAN'DA
Açıklamada "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek." ifadeleri kullanıldı.
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