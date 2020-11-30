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Son dakika: Türk ordusu Azerbaycan'daki faaliyetlerine başladı

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada Mehmetçiğin Ordusu'na destek sağlamaya başladığı duyuruldu. Türk askeri bölgede hem mayın temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek.

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Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika: Türk ordusu Azerbaycan'daki faaliyetlerine başladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk askerinin Azerbaycan'da faaliyetlerine başladığı duyuruldu.

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Açıklamada "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek." ifadeleri kullanıldı.

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