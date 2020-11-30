Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 30 Kasım Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...

Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 30 Kasım Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için araştırmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabineden yeni çıkacak kararlar bekleniyor. Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak takip edeceği canlı yayını izlemek isteyenler sorgulama yapıyor. İşte, 30 Kasım Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISINDA HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI ÇIKACAK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

YENİ CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ CUMA GÜNÜ BAŞLAYABİLİR! SON DAKİKA KARARI DUYURULACAK

Toplantının gündeminde corona virüsle mücadele var. Başkan Erdoğan, geçen hafta yeni tedbirlerin alınacağının sinyalini net bir şekilde vermişti. Peki yeni corona tedbirleri ne olacak? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda sınırlama getirilebilir. Ayrıca en çok merak edilen konuların başında sokağa çıkma yasağının hafta sonu genel hale getirilip getirilmeyeceği var. Bu yasaklar Cuma gününden itibaren başlayabilir.