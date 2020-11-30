Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 30 Kasım Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...
Kabine Toplantısı canlı yayın izle! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş 30 Kasım tarihinde toplanan kabineden çıkacak kararları yakından takip ediyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçerek yeni önlemleri açıklayacak. Yeni kararların açıklanacağı canlı yayını izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte, Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 30 Kasım Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 30 Kasım Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için araştırmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabineden yeni çıkacak kararlar bekleniyor. Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak takip edeceği canlı yayını izlemek isteyenler sorgulama yapıyor. İşte, 30 Kasım Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...
KABİNE TOPLANTISINDA HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI ÇIKACAK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...
YENİ CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ CUMA GÜNÜ BAŞLAYABİLİR! SON DAKİKA KARARI DUYURULACAK
Toplantının gündeminde corona virüsle mücadele var. Başkan Erdoğan, geçen hafta yeni tedbirlerin alınacağının sinyalini net bir şekilde vermişti. Peki yeni corona tedbirleri ne olacak? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda sınırlama getirilebilir. Ayrıca en çok merak edilen konuların başında sokağa çıkma yasağının hafta sonu genel hale getirilip getirilmeyeceği var. Bu yasaklar Cuma gününden itibaren başlayabilir.
Milyonlarca kişinin büyük bir merakla takip ettiği Bakanlar Kurulu sonrasında Başkan Erdoğan, yeni alınan tedbirleri açıklayacak. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesi konusunda da bilgiler geliyor. Öte yandan berberlerin kapanması, AVM'lerde çalışma saatlerin değişmesi, şehirler arası seyahat yasağının gelmesi konusunda görüşmeler olacak.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?
Başka İstanbul olmak üzere vaka sayısının çok yüksek olduğu büyükşehirlerde hafta içi de kısmi sokağa çıkma yasağı kararı gelebilir. Öte yandan iki hafta önce başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağının da genel hafta sonuna yayılması söz konusu.
BİLİM KURULU TAVSİYE KARARLARI DEĞERLENDİRİLECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında alınan kararları Kabine'ye sunacak. Sunum sonunda Kabine'nin vereceği karara göre yeni kısıtlamalar açıklanabilir. Kabine Toplantısının gündem maddeleri arasında ekonomi ve hukuk reformları da var.
Şehirler arası seyahat yasağı konusunda İstanbul'a giriş çıkışlar kapanabilir. 30 bine yaklaşan vaka sayısını azaltmak adına yeni önlemler duyurulacak.
Corona virüsle mücadelede iki haftalık hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı fakat vaka sayısında azalma olmadı. Bu nedenle daha sert tedbirlere gidilecek. Vefat sayısında da artış devam ediyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yeni kararları açıklayacak.