Sapık adamdan arkadaşının kızına iğrenç tuzak! Kabusu yaşattı

'BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ'



Baba ise U.S.'yi arayarak durumu sorduğunda ise genç adamın, 'Ben o kızın babası gibiyim beni yanlış anladı' cevabıyla karşı karşıya kaldı. Yaşanılan tacizin ardından savcılığa başvuran mağdur kız U.S.'den şikâyetçi oldu. Alınan son dakika bilgisine göre savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken yine iddiaya göre genç adam Z.H.'ye, 'Ben bitti demeden bitmez. Senden nefret etmem lazım, sen kimsin de benimle konuşmak istemiyorsun? Erkek arkadaşını göster ağzını burnunu kırayım onun' şeklinde mesajlar göndermeye devam etti.