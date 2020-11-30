KYK burs sonuçları için kritik haftalar! 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Gözler KYK'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki dönemde başvurular 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buradan yola çıkacak olursak, 8 Kasım'da sona eren 2020 yılı burs başvurularının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.