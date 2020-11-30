Haftanin'de işlem tamam! Telsizde 'kaç heval kaç' sesleri





5 KAMP YERLE BİR EDİLDİ

Operasyonla, Haftanin'de bulunan, örgütün sözde askeri kanadının eğitim kamplarının da yer aldığı Hantur, Kesrok, Ghakhawi, Mamand, Kohareş kampları ile Pirbela, Evlehe, Banik ve Manin alanlarındaki barınma alanları imha edildi. Fırtına obüslerinin karadan, Atak helikopter filosu ve SİHA'ların da havadan gerçekleştirdiği nokta atışlarıyla teröristlerin jeneratörle çalıştırdıkları hiltiler ve kazma kürek yardımıyla uzattıkları 20'den fazla doğan tünel, 30'dan fazla cephanelik ve örgütün onlarca yıldır kullandığı 803 gözetleme ve barınaklarından oluşan hedefler de yerle bir edildi.