EY CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT! MEHMETÇİĞE ALÇAKÇA HAKARET EDENİ KAPIYA KOYMADIN!

"Demokrasi, özgürlük, çoğulculuğun en samimi savunucusu ve uygulayıcısı biz olduk. Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim Silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecek. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir. Bizim demokrasi ve özgürlük sınırlarımız güya bu kavramların kaynağı olan batının kendisinin uymadığı, uygulamadığı kadar ileri seviyededir."

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