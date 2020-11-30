Başkan Erdoğan'dan TSK'ya hakaret açıklaması: Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet Kılıçdaroğlu'nu asla affetmeyecek
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından Mehmetçik ve TSK'ya hakaret eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında sert ifadeleri kullanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Başkan Erdoğan "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum Mehmetçiğine, askerine sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecek. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir." dedi.
Başkan Erdoğan bu akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. TSK ve Mehmetçiğe hakaret eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı görevden almadığı için Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başkan Erdoğan, "Mehmetçiğine, askerine sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecek." ifadelerini kullandı.
BUNLAR FAŞİSTİN, DARBECİNİN ÖNDE GİDENİDİR!
"Dışarıda tuzakların, sergilenen vicdan ve ahlak dışı tutumların sebebini gayet iyi biliyoruz. Asırlık düzenleri yıkan, zihinlere vurulan asırlık zincirleri kıran Türkiye'ye elbette bunun bedelini ödetmek isteyenler olacaktır. Ülke ve millet olarak bunların hepsini de göğüslemeye evelallah hazırız. Bizi asıl üzen içeride karşımıza çıkan tuhaf manzaradır. Türkiye'de ekmeğini yiyip, vatanına düşmanlık besleyen, havasını soluyup, ezanından, bayrağından nefret eden, sefasını sürüp, insanını sevmeyen bir kesim var. Bunlar zahirde demokrat, insancıl, hoşgörülü gözükür hakikatte faşistin, darbecinin, vesayetçinin önde gidenleridir."
DEMOKRASİYİ YURT DIŞINDA ARIYORLAR
Esasta hiçbir şey üretmez, çok konuşur ama aslında hiçbir şey söylemez. Bunlar dünyayı çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberleri yoktur. Sürekli bağırır ama hiç dinlemez. Yalanda ve iftirada sınır tanımaz ama gerçeklere gelince arkasını d önerler. Demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerde arar. Etrafına kim ve nefret satmaktan kalbi kurumuş, ruhu kararmış, gözü körleşmiş, dili çatallaşmış bir güruhtur.
MİLLET SANDIKTA CEVABINI VERDİ
Ülkemizin ufkunu, enerjisini, havasını kirleten suyunu kirleten bu zihniyetin demokrasimize maliyeti en az yarım asırdır. Milletin gönlüne girerek iktidara ulaşmak yerine dışarıdan dolanarak gelenlerin hak ettikleri cevabı yine millet verecektir. gerçi millet er seferinde sandıkta hak ettikleri cevabı vermiştir. Siyaset, toplum, sandık mühendisliği hesaplarına o kadar dalmıştır ki, milleti görecek halleri yoktur."
SIRTINI DARBECİLERE DAYAYANLARIN TSK DÜŞMANLIĞINI BİLİYORUZ
Bunlar ülkenin temel değerlerine, kurumlarına saldırmayı adet ettiler. CHP'lilerin sık sık yaptığı bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan, başlı başına bu işin milli güvenlik meselesi haline dönüştüğünün neticesidir. Sırtını darbecilere dayayarak iktidara gelen partinin TSK'ya düşmanlığını gayet iyi anlıyoruz. Onların derdi Türkiye'nin sınırlarını koruma, sınır ötesi harekatlarını yaparak asli görevlerini yerine getiriyor olmasıdır. Sıfatları milletvekili olsa da laf cambazlığı ile bu ülkenin ordusunu bühtan etmesine izin veremeyiz.
AZERBAYCAN VE KATAR NEDENİYLE SALDIRIYORLAR
FETÖ, YPG/PKK'ya kadar terör örgütünün borazanlığını yapanlar ülkemizin güvenliğini genişletme gayretlerini engellemeye çalışıyorlar. Azerbaycan ve Katar gibi ülkemizdeki dostluklarını gösterenlere saldırdıkça saldırıyorlar. Ülkemizde husumet gösterenlerin argümanlarıyla bizi hedef alıyorlar. Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara ülkeye gelmeyin mesajı veriyorlar. Bunların kinlerinin sebebi ne Borsa İstanbul ne de Sakarya'daki fabrikadır. Bunları derdi bizatihi Türkiye ve Türk milletiyle, ülkenin hedefleriyledir.
EY CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT! MEHMETÇİĞE ALÇAKÇA HAKARET EDENİ KAPIYA KOYMADIN!
"Demokrasi, özgürlük, çoğulculuğun en samimi savunucusu ve uygulayıcısı biz olduk. Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim Silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecek. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir. Bizim demokrasi ve özgürlük sınırlarımız güya bu kavramların kaynağı olan batının kendisinin uymadığı, uygulamadığı kadar ileri seviyededir."
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