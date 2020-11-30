ÖSYM son dakika: ALES iptal mi, ertelendi mi? 6 Aralık ALES online mı olacak? Sınava girecekler yasaktan muaf mı?
ALES iptal mi, ertelendi mi? 6 Aralık ALES online mı olacak? Sorularının cevapları sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde yayımlanan ALES sınavının iptal olup olmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, ALES iptal mi, ertelendi mi? 6 Aralık ALES online mı olacak? Sınava girecekler yasaktan muaf mı?
ALES iptal mi, ertelendi mi? 6 Aralık ALES online mı olacak? Sınava girecekler yasaktan muaf mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 6 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek ALES sınavı için giriş belgesi yayımlandı. Sınava girecek adaylar ise ALES iptal mi, ertelendi mi? 6 Aralık ALES online mı olacak? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de...
ALES İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM tarafından ALES sınavının ertelediğine veya iptal olduğuna yönelik açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;
020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.
6 Aralık 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.
Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2020 ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 7 Ocak'ta ilan edilecek. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
ALES'TE BUNLARA DİKKAT!
Sınav süresince adayların;
– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
– Salondaki görevlilere soru sormaları,
– Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
– Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
– Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
– Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
– Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
– Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.