ALES iptal mi, ertelendi mi? 6 Aralık ALES online mı olacak? Sınava girecekler yasaktan muaf mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 6 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek ALES sınavı için giriş belgesi yayımlandı. Sınava girecek adaylar ise ALES iptal mi, ertelendi mi? 6 Aralık ALES online mı olacak? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Merak edilen detaylar ahaber.com.tr'de...

ALES İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından ALES sınavının ertelediğine veya iptal olduğuna yönelik açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.