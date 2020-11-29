Türkiye Afganistan ve Nijerya'da gerçekleşen terör saldırılarına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazne'deki terör saldırısında çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan'da barış çabalarının başarısı için kapsamlı ve derhal ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AFGANİSTAN'DA BOMBALI ARAÇ SALDIRISI: 31 ÖLÜ

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsmi açıklanmayan Afgan yetkili, Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Yetkili, saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırının, tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humvee türü zırhlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi.

DHA Haberi DüzenleSayfayı Yazdır | 29.11.2020 18:26:41

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN, NİJERYA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA&NBSP;

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da 40'tan fazla tarım işçisinin ölümüne neden olan Boko Haram terör örgütünün saldırısını kınadı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaleti'ndeki Zabarmari kasabasında bulunan bir pirinç tarlasına Boko Haram terör örgütü tarafından 28 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen hunhar saldırıda 40'tan fazla tarım işçisinin hayatını kaybettiği ve ağır yaralıların bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." denildi.

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