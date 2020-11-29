Son dakika haberi: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı | Sokak kısıtlaması ne zaman sona erecek?
Son dakika haberi... Koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde bu akşam saat 20.00'da başlayan ve yarın sabah 05:00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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Koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde bu akşam saat 20.00'da başlayan ve yarın sabah 05:00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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