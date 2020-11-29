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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstiklal Caddesi'ndeki son durum! Polisler denetim yaptı
Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu aksam saat 20'den 30 Kasım sabah saat 05'e kadar 9 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk 'pes' dedirtti. Yoğunluk sonrası güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı. A Haber muhabiri Melis Coşan ayrıntıları canlı yayın aktardı.