CHP'li İBB'den vatandaşa darbe! Bir vaadi daha yalan oldu





15 Temmuz Gazisi Yahya Tezgelen: 4 yıldır 200 TL para veriliyordu. Ancak eylül ve ekimde sosyal yardımdan gelen para kesildi. Pazartesi gününden beri ise gerek şehit ailelerine gerekse gazilere sosyal hizmetlerden 'Başvurunuz olumsuz sonuçlanmıştır' mesajı geliyor. Hiç mi utanmadılar. Hani gazilerin, şehitlerin haklarını savunuyorlardı?

Sinan Toprak: Annem 86 yaşında, Alzheimer hastası. Ben de engelliyim. Neden bizim market yardımımızı kestiniz?

Sinan Ünlü: Yüzde 80 engelliyim. Sorunsuz bir şekilde sosyal yardım alıyordum. Benim engelli olma durumum mu kalktı da yardım paramı kestiniz?

Zehra Hayel: Yüzde 60 engelliyim ve sosyal yardımımı iptal ettiler. Bir tabloya yaklaşık 10 milyon lira vereceklerine bizim aldığımız yardımı kesmeseydiler.

İsmail Tüllüoğlu: Bundan önceki yönetim hiçbir ayrım yapmadan muhtaç ailelere yardım ediyordu. Bunlar ellerine baltayı almış, önlerine geleni buduyorlar.