09 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Somali'de canlı bomba saldırısı

Son dakika haberleri... ’nin başkenti Mogadişu’da intihar saldırısı gerçekleştirildi. Polis bölgeyi trafiğe kapatırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: Somali'de canlı bomba saldırısı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da saat 17.30 sularında Cumhurbaşkanlığı yakınındaki bir restorana giren bir teröristin kendisini havaya uçurduğu bildirildi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis ekipleri çevredeki yolları trafiğe kapattı.

Saldırı sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

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