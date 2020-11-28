Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden haftalık hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü ile başlayan 1 haftalık süreç için hava durumu tahminlerini yayınladı. 29 Kasım-5 Aralık tarihleri için açıklama yapan MGM, "Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahminini yayınladı. 29 Kasım-5 Aralık tarihleri için paylaşım yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgeler için tabloları da yayımladı.
MGM'nin resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
Pazar günü İstanbul'un az buluklu, genel olarak mevsim normalleri sıcaklığında seyretmesi bekleniyor. İzmir, Ankara ve Bursa için de yağmur beklentisi yok.
İstanbul pazartesi gününe buzlanma ve don beklentisi ile başlayacak. Gece başlayan soğuklar sabah saatlerinde de devam edecek. Gün içerisinde İstanbul ve İzmir'de yağmur beklentisi gözlendi. Ankara, Eskişehir ve Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu.
Marmara ve Ege Bölgesi'nde Salı gününden itibaren sağanak olmasa da yağmur bekletisi var. Ülkeni geneli için mevsim sıcakları ve parçalı bulutlu bir hava bekliyoru.
Çarşamba günü Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mesvim normallerinde olacak.
Yurdu terk eden yağmurlu havanın ardından Perşembe günü için ülke genelinde güneşli hava görüldü.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde başlayan hafta, güneşle kapanacak. Yurt genelinde cuma günü için yağmur beklentisi yok.
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