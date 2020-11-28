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Yunanistan Girit Adası'nda S-300'leri ateşledi

Her fırsatta Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını artıran , bu kez Girit Adası'nda S-300'lerini test etti. Türkiye'nin S-400 almasına karşı çıkan Avrupa, Yunanistan'ı izlemeye devam ediyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Yunanistan Girit Adası'nda S-300'leri ateşledi

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti.

Yunanistan, Girit Atış Poligonu'nda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya'ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti.

Tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı.

Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.

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