Son dakika: Tunceli'de 4 asker yaralandı
Son dakika haberleri... Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devam eden terör operasyonunda PKK'nın yaşam malzemeleri ele geçirildi. İmha sırasında EYP'nin infilak etmesiyle 4 askerimiz yaralandı.
GÜNDEM DHA
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemelerinin imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 4 asker yaralandı.
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