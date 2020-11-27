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Son dakika: Tunceli'de 4 asker yaralandı

Son dakika haberleri... 'nin Ovacık ilçesinde devam eden terör operasyonunda 'nın yaşam malzemeleri ele geçirildi. İmha sırasında EYP'nin infilak etmesiyle 4 askerimiz yaralandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika: Tunceli'de 4 asker yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemelerinin imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 4 asker yaralandı.

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