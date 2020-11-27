Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen ve PKK'nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi" denildi.

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.



Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/dRViNL7gWq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2020