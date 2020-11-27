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Son dakika: Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 /’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika: Sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen ve PKK'nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi" denildi.

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