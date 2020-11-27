Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Yunanistan ve Ermenistan'a tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan'da camilerin sinema salonuna çevrildiği, Ermenistan'da yine camilerin yıkılıp hatta ahır yapıldığı, Avrupa'nın göbeğinde her gün yeni bir İslam karşıtı vaka gerçekleştiği bir dönemde, Türkiye'de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Farklı din ve kültürlerin, etnik yapıların üyeleri de kardeştir, Türkiye'de ve omuz omuza bir aradadır." açıklamasında bulundu.

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