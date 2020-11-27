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Son dakika: AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den Fransa Senatosu’na kınama

Son dakika haberleri... , , ve 'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

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Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika: AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den Fransa Senatosu’na kınama

TBMM Başkanı Şentop'un imzası ile yayımlanan bildiride, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ile ilgili kararına ilişkin, "Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

Detaylar gelecek....

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