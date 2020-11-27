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Son dakika: 27 Kasım koronavirüs vaka sayıları: Türkiye'de vaka sayısında son durum ne?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika: 27 Kasım koronavirüs vaka sayıları: Türkiye'de vaka sayısında son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 27 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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AĞIR HASTA SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir." ifadelerini kullandı.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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