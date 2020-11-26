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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı , Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşmüştür" denildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularını değerlendirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularının ele alındığını kaydetti.

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