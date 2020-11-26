Son dakika... Spor salonları ve berberler kapanacak mı? Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Bu kapsamda sinema salonları 31 Aralık'a kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaları ikinci bir duyuruya kadar kaptıldı. Peki, spor salonları kapandı mı? AVM'ler, berberler yeniden kapanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? İşte son gelişmeler...

SPOR SALONLARI, BERBERLER VE AVM'LER KAPANACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kısıtlamaların genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz, 1 hafta, 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda zaten değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.

Bu kapsamda spor salonları, berberler, AVM'ler, sürücü kursları, pazarlar ve marketler gibi mekanların kapanıp kapanmayacağı konusunda detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Toplantının 30 Kasım 2020 Pazartesi ya da 1 Aralık 2020 Salı günü gerçekleştirilmesi tahminler arasında. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.