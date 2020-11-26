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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

'te ticareti yapanlara yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında 40 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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