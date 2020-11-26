GSB son durum: KYK bursu ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları...

KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs ve kredi başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında alındı. KYK burs sonuçları hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek ve sorulara cevap bulmak için sizin için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. Peki, KYK bursu ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2020 yılı burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Buna göre, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.