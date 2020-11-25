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Sızma girişimindeki 17 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 25.11.2020 09:43
Güncelleme:25.11.2020 09:49
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
17 terörist etkisiz hale getirildi
17 terörist etkisiz hale getirildi
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