15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen eski yüksek yargı üyeleri, "FETÖ üyesi/yöneticisi olmak" suçundan ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanırken, şimdi de örgüt talimatıyla imza attıkları kararlar nedeniyle Yüce Divan'da hesap vermeyebaşladı.

KARARLAR FETÖ TALİMATIYLA

Duruşmada, Danıştay İdari İşler Kurulu'nun iddianame yerine geçen son soruşturma açılmasına ilişkin kararı okundu. Kararda, sanık Bektaş'ın, Sakarya Şeker Fabrikasına verilen para cezasının kaldırılmasına ilişki dava, Kimse Yok Mu Derneğinin 2014'te izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar listesinden çıkarılmasına ilişkin dava ile Adalet Akademisi'nde hazırlık eğitimine 2 gün gelmediği için memuriyet görevine son verilen hakim adayı Gülay Tezcan hakkındaki Danıştay'daki davada, FETÖ talimatıyla oy kullandığı, fikir birliği içinde örgüt lehine hareket ettiği belirtiliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre yine sanık Bülent Olcay'ın da Kimse Yok Mu Derneği'ne ilişkin davada FETÖ talimatı doğrultusunda oy kullandığı, sanık Galip Tutar'ın ise aynı davanın İdari Dava Daireleri Kurulundaki görüşmeleri sırasında sanık Vahit Bektaş ile görüşerek kararın yazımının geciktirilmesini isteyerek görevini kötüye kullandığına dikkat çekiliyor.



Bülent Olcay

FETÖ'YE YAKINDIM AMA TALİMAT ALMADIM!

Sanıklardan Vahit Bektaş, yaptığı savunmada, Danıştay üyesi olduğu tarihlerde FETÖ'ye yakın olduğunu, sempatiyle baktığını belirtti ancak yargılama konusu davalarla ilgili kimsenin kendisine "şöyle karar verin" şeklinde telkinde bulunmadığını iddia etti. Yargıtay'da FETÖ üyeliği suçundan yargılandığını, buradaki suçlamaların da FETÖ lehine görev yapması nedeniyle açıldığını ileri süren Bektaş, sonuçlanmış bir davayla ilgili kinci kez yargılandığını savunarak, davanın reddine, davanın reddi düşüncesinin uygun bulunmaması halinde beraatına karar verilmesini talep etti.



Vahit Bektaş



SİCİLİ TEMİZLENECEKMİŞ

Sanık Bülent Olcay ise Kimse Yok mu Derneğinin lehine oy kullanmakla suçlandığını kaydederken, verilen kararla kamu zararının ortaya çıkmadığını, dosyadaki davacı derneğin kapatıldığını, davalı Bakanlar Kurulunun da lağvedildiğini söyledi. Bu davaya ilişkin dosyanın da Danıştay'da işlemden kaldırılmasına karar verildiğini kaydeden Olcay'ın, "Hukuk aleminde var olmayan bir dosyadaki üç satırlık karşı oyum nedeniyle yargılanıyorum" diyerek kendisini savunması dikkat çekti. Olcay, hiç kimseden telkin ve talimat almadığını ileri sürerken, "Kararda örgüt veya cemaati kayırma ile hareket ettiğimi gösteren bir somut yok" iddiasında bulundu. Hakkındaki Yargıtay 9. Ceza Dairesinin verdiği mahkumiyet kararı ve adli sicil kaydı okunan Bülent Olcay, "Suçlamayı kabul etmiyorum, bunların adli sicilden kısa zamanda silineceğine inanıyorum" demesi de dikkat çekti. Sanık Galip Tuncay Tutar ise avukatının FETÖ nedeniyle tutuklu olduğunu, savunmasını hazırlayamadığını kaydederek süre istedi.



Galip Tuncay Tutar





DANIŞTAY'A SORULACAK

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından heyet başkanı Hasan Tahsin Gökcan, ara kararları açıkladı. Buna göre, FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapse çarptırılan eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir'in, gelecek duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Yine suçtan zarar gördüğü belirtilen hakim Gülay Tezcan'ın da duruşmaya çağrılmasına hükmedildi. Ayrıca Danıştay Başkanlığına yazı yazılarak, Kimse Yok Mu Derneği ile ilgili kararın imza sürecinin sorulması, kararların üyeler tarafından hangi tarihlerde imzalandığı, imzalarda gecikme yaşanıp yaşanmadığı hususlarında bilgi istenmesi kararlaştırıldı. Duruşma, 16 Şubat 2021'e ertelendi.



14 KİŞİLİK YÜCE DİVAN HEYETİ

Yüce Divan heyetine, eşi ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olan AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın yerine Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan başkanlık etti. Yine aralık ayında görev süresi dolacak üye Serdar Özgüldür de izinli olması nedeniyle heyete katılmadı. Böylece yargılamayı yapan heyette 14 üye yer aldı. İddia makamında ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Çiftçi yer aldı.

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