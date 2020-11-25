VAKA SAYILARI ARTIYOR

Koronavirüs salgını devam ederken, günlük vaka sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan dünya genelinde vaka sayısında artış gözlendi. Son verilere göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 611 bin 445'e, Arjantin'de 1 milyon 195 bin 492'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 150 bin 932'ye ulaştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA İÇİ DE OLACAK MI?

Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ böyle aktardı:

Son tabloya baktığımız zaman vaka sayısı 7 binin üzerinde ağır hasta sayısının da 4 bin bandını aştığını görüyoruz. Dolayısıyla Bilim Kurulu bu son tabloyu öncelikli gündemine alacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ifade etmişti, eğer hassasiyet gösterilmezse alınan tedbirlere daha sıkı tedbirlerin geleceği sinyalini vermişti. Dolayısıyla yeni tedbirler neler olacak?

Geçtiğimiz hafta yeni gelen tedbirler vardı özellikle hafta sonu sokak kısıtlamasına ilişkindi bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu tedbirler genişleyecek mi bunlar merak ediliyor. B ve C planlarının olduğunu biliyoruz. Eğer alınan kısıtlamalar vaka sayılarının düşmesine yetmezse 2 haftalık periyodlarla vakalar inceleniyor. Son tedbirler eğer vakaları düşürmezse B ve C planları hayata geçirilecek. Neler onlar diye soracak olursa da, sokak kısıtlamasının genişletilmesi planlanıyor. Özellikle hafta içine de yayılacak şekilde.

Bunun dışında spor salonlarının kapatılabilir ve yine AVM'lere alınan müşteri sayıları azaltılabilinir. Eğer bu tedbirler de vaka sayısını düşürmeye yetmezse o takdirde de C planına geçilecek. C planına bakacak olursak da daha sıkı tedbirlerin gelmesi bekleniyor.

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