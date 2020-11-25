25 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor!

Son dakika haberi... Koronavirüs , saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da basın açıklaması yapacak. Peki yeni tedbirler yolda mı? Gözler Bakan Koca'nın yapacağı açıklamada.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor!

Koronavirüs , bu akşam saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor! KORONAVİRÜS BİLİM KURULU SAAT 17.00'DE TOPLANIYOR!

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Koronavirüs salgını devam ederken, günlük vaka sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan dünya genelinde vaka sayısında artış gözlendi. Son verilere göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 611 bin 445'e, Arjantin'de 1 milyon 195 bin 492'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 150 bin 932'ye ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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