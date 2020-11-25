VAKA SAYILARI ARTIYOR

Koronavirüs salgını devam ederken, günlük vaka sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan dünya genelinde vaka sayısında artış gözlendi. Son verilere göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 611 bin 445'e, Arjantin'de 1 milyon 195 bin 492'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 150 bin 932'ye ulaştı.