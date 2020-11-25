Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 25 Kasım 2020 Çarşamba

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 25 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

25 Kasım'da 28 bin 351 vaka tespit edilirken, 168 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca hasta sayısını ise 6814 olarak açıkladı.

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