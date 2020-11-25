Macaristan, Trabzon'da Fahri Konsolosluk ofisi açtı. Fahri konsolosluk görevine atanan iş adamı Umut Durbakayım, yemin ederek görevine başladı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı, Trabzon'un yanı sıra Doğu Karadeniz'deki Rize, Giresun, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'den sorumlu olacak " fahri konsolosluk ofisinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Trabzon'daki töreninde konuşan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok derin ve güçlü olduğunu belirterek, siyasi ve kültürel alanların yanı sıra ekonomik ilişkilerin de giderek önem kazandığını söyledi.

Son zamanlarda Trabzon ile Macaristan arasındaki direkt ilişkileri canlandırmak için fahri konsolosluk ofisi kurmak istediklerini dile getiren Matis, "Bu sayede hem kültür hem de ekonomik ilişkileri canlandırmak için Umut Durbakayım fahri konsolos olarak atandı." dedi.

Matis, 4 hafta önce Trabzon'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaret sırasında valimiz, belediye başkanımız, ticaret ve sanayi odası başkanımız ve üniversite rektörümüzle fahri konsolosluğumuzun Trabzon'a ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine ne gibi katkılar sunacağını görüştük. Birçok ortak proje girişiminde bulunduk. Trabzon Fahri Konsolosluğumuzun; eğitim, kültür ve ekonomi gibi alanlarda ve ikili ilişkilerin gelişmesinde çok ciddi katkıları olacak."

Matis, Macaristan'ın Trabzon'daki bilinirliği ve görünürlüğünü artırmak için de çalışacaklarını belirterek, "Mesela önemli bir şey tespit ettik; Trabzon'un kardeş şehri Zigetvar'da Türkiye ve ortak tarihimizle ilgili çok sayıda sokak, park ismi var. Ancak Trabzon'da böyle bir şey yok. Umarım Trabzon halkının Zigetvar Sokağı, Macaristan Dostluk Parkı gibi yerlere gitme şansı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Fahri konsolosluğun öneminden bahseden Matis, ikili ilişkilerin gelişimi için çalışmalara başladıklarını anlattı.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRİP GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Macaristan'ın Trabzon yeni Fahri Konsolosu Umut Durbakayım, iki ülke arasındaki tarih ve kültürel anlamda dostluk ilişkilerinin çok güçlü olduğunu söyledi.

Merkezi Trabzon olan fahri konsolosluğun Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Giresun, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'den sorumlu olduğunu dile getiren Durbakayım, şu açıklamalarda bulundu:

"Trabzon ile Macaristan'ın çok önemli bir tarihi bağı vardır. Osmanlı'nın güçlü sultanlarından Kanuni Sultan Süleyman, Trabzon doğumlu olup Macaristan'ın Zigetvar topraklarında 1566'da hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla Sultan Süleyman Han iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin en önemli simgelerinden birisidir. 1998'de ise Zigetvar ve Trabzon kardeş şehir ilan edilmiş olup her yıl iki kent arasında kültürel faaliyetler düzenleniyor."

Durbakayım, sadece tarih ve kültür değil çok farklı alanlarda iş birliği imkanlarının bulunduğunu kaydederek, Macaristan'ın Türk öğrenciler için çok önemli burs imkanları sunduğunu bildirdi. İki ülke arasındaki fırsatlara değinen Durbakayım, "Bu iş birlikleri önümüzdeki günlerde ticaret odamız, belediye başkanlığımız, büyükelçimiz Matis'in katkılarıyla geliştirip güçlendireceğiz." dedi.

"TRABZON'DAN MACARİSTAN'A AÇILAN BİR KAPI"

Durbakayım, "Fahri konsolos olarak temel amacım, Trabzon odaklı faaliyetlerimizi iki ülke geneline yayarak ortak paydalarımızın güçlenerek geliştirmek olacaktır." dedi.

Ekonomik iş birliğine de katkı sağlamak için gayret edeceğini vurgulayan Durbakayım, "Fahri konsolosluk, Trabzon'dan Macaristan'a açılan yeni bir kapı olacak. Bu kapının ardında büyük Macaristan coğrafyası ve 28 Avrupa Birliği ülkesi daha vardır. Bu ülkelerin sunduğu birçok imkan ve fırsatları önümüzdeki günlerde ticaret ve sanayi odamız, üniversitelerimiz ve büyükelçimiz Viktor Matis ile birlikte geliştirip daha da güçlendireceğiz." yorumunu yaptı.

Durbakayım, görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'e teşekkür etti.

YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI

Umut Durbakayım, İki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlanan törende konuşmalar sonrası yemin ederek görevine başladı.

Tören sonrası kent merkezindeki Trabzon Fahri Konsolosluk ofisinin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Etkinliğe Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur'un yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğundan çok sayıda yetkili katıldı.

Etkinlik kapsamında, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Macaristan'da Osmanlı-Türk Mimarisi ve Türkiye'de Macar İzleri Sergisi"nin açılışı da gerçekleştirildi.

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