Konuşmalarında sık sık "ayrımcılık" ve "kutuplaşma" vurgusu yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehditkar söylemlerinden hiçbir zaman vazgeçmedi.

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, eğitimcileri "yandaş ve muhalif" diye ayrıştıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte de çeşitli meslek kuruluşlarını hedef tahtasına oturtmaktan imtina etmedi. Kendisi gibi düşünmeyen kesimleri ötekileştiren Kemal Kılıçdaroğlu, kimi zaman sanatçıları kimi zaman yargı mensuplarını kimi zaman da medya kuruluşlarına ağır sözler sarf etti.

"İKTİDARIN PEŞİNDE GİDEN ÖĞRETMEN…"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" iddiasında bulundu.

Kamuoyunda büyük infiale neden olan sözler sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, geri adım atmak yerine kendisini savundu. Kılıçdaroğlu, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir öğretmen 3 bin 600 ek göstergeyi istemiyorum çünkü AK Parti'ye oy vereceğim diyorsa o camianın insanı değildir. Hiçbir öğretmen yalancıya sahip çıkamaz, çıkana öğretmen denmez."

ÖNCE HEDEF GÖSTERİLDİ SONRA KAMPANYA YÜRÜTÜLDÜ

Aynı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu hakkında "yeniden yargılanmaya yer olmadığı" kararını veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyetini de hedef almıştı.

13 Ekim'de yargı mensuplarını hedef alan Kılıçdaroğlu ve grup başkanvekili Özgür Özel'in mahkeme heyeti ile ilgili hakaret içeren skandal açıklamalarının ardından linç kampanyası başlatılmıştı. Sonrasında ise terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen "Halk Okulu" isimli dergide, mahkeme heyeti hedef tahtasına konuldu.

İSİM İSİM OKUYUP YUHALATTI

Yerli ve milli bir duruş sergileyen sanatçılar için ağır sözler kullanan Kılıçdaroğlu, Hülya Avşar'a yönelik "O kim? Sanatçı mı? Yalakadan sanatçı olmaz. Sanatçı dik durur, gücün karşısında eğilmez" demişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık dava açan Hülya Avşar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tazminat davasını geri çekmişti.

CHP'li Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar veren Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) da tehdit yağdırmıştı. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, yargı süreci sonunda bağımsız bir şekilde karar veren YSK üyelerini "çete" olarak nitelemiş, üyelerin adlarını ve soyadlarını okuyarak yuhalatmıştı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)