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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan kritik AB ve ABD açıklaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini beklediklerini söyledi. ABD ile yeni ilişkilere de değinen Bakan Çavuşoğlu "İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan kritik AB ve ABD açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumuna başladı.

AB'YE KRİTİK ÇAĞRI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD İLE İLİŞKİLER
Bakan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz" dedi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile kritik görüşme SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN AB VE İŞBİRLİĞİ BAKANI ARANCHA GONZALEZ LAYA İLE KRİTİK GÖRÜŞME

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