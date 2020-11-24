Son dakika: 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den müjdeli haber geldi!

Son dakika.... KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuda personel olarak görev almak isteyen binlerce vatandaş, 2020 yılında gerçekleştirilen KPSS'nin önlisans oturumuna katıldı. Bir ay önce gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS puanlarına göre tercih yapmayı bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek haberleri yakından takip ediyor. Peki, 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.