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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile kritik görüşme

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, , ve İşbirliği Bakanı ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'yla telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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