Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile kritik görüşme
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
GÜNDEM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'yla telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)