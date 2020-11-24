32 yıl sonra şehit öğretmenin ablasına ulaştı!





Batman'dan gelen ve görüntülü yapılan telefon görüşmesi, duygu dolu anlar yaşattı. Öğretmeninin ailesine uzun zamandır ulaşmaya çalıştığını belirten Acar "Hüseyin öğretmen bizi, biz de onu çok severdik. Ailemizden biri gibi olmuştu. Hem öğretmenimiz, hem ağabeyimiz, hem de köyün evladıydı. Yanında taşıdığı bir fotoğraf makinesi vardı. Bizim ve köylülerin fotoğraflarını çekerdi. Ablamla benim fotoğrafımı da çekmişti. Hâlâ saklıyorum. Kendisi kameranın arkasında olduğu için görünmüyor ama o fotoğrafa baktıkça hep Hüseyin öğretmen aklıma geliyor, yüreğim burkuluyor. Biz onu hiç unutmadık. Hep aklımızda ve kalbimizde yaşattık. Bunu yapanların iki dünyada verecek hesabı var. Ailesine ulaşmak Öğretmenler Günü arifesine nasip oldu. Onun gibi vatansever öğretmenlerin günü kutlu olsun" dedi.