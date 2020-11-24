DHBT geç başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman? DHBT sınav konuları nelerdir?

KPSS DHBT geç başvuru işlemleri başladı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde KPSS oturumlarına katılan adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundalar. 6-18 Kasım tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar, geç başvuru gününde başvuru yapabilecekler. DHBT sınavına katılmak için bugün son şans. Peki, DHBT geç başvuru nasıl yapılır? DHBT geç başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman? DHBT sınav konuları nelerdir? İşte cevaplar...

DHBT GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava geç başvurular 24 Kasım 2020 tarihinde alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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