Son dakika: KPSS önlisans sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?
Son dakika... KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Sonuçlar için kritik tarih belli oldu. Peki, KPSS önlisans sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
Son dakika... KPSS önlisans sonuçları bugün mü açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS önlisans sınavının sonuçları için tarih verildi. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS önlisans sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
KPSS ORTAÖĞRENİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
22 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
2020 KPSS DHBT 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.
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