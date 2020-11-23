Son dakika: KPSS önlisans sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika... KPSS önlisans sonuçları bugün mü açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS önlisans sınavının sonuçları için tarih verildi. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS önlisans sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.