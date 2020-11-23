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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Türk gemisinin durdurulmasına sert tepki

Son dakika haberi... Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen 'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türk gemisini durdurarak hukuksuz arama yaptı. 'ye yapılan alçak saldırıya tepki gösteren Başkanı , "Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Türk gemisinin durdurulmasına sert tepki

Son dakika haberi... Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Alman fırkateyni tarafından Türkiye'nin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahale ile ilgili açıklamada bulundu. Şentop, "Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır" dedi.

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Son dakika: Türk gemisine hukuk dışı arama! Yunan komutasındaki Alman fırkateyni Türk gemisini durdurdu SON DAKİKA: TÜRK GEMİSİNE HUKUK DIŞI ARAMA! YUNAN KOMUTASINDAKİ ALMAN FIRKATEYNİ TÜRK GEMİSİNİ DURDURDU

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