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Son dakika: Mehmetçik teker teker temizliyor: 4 PKK'lı terörist hava harekatı sonrasında etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. MSB'nin yaptığı paylaşımda " kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 'lı , düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: Mehmetçik teker teker temizliyor: 4 PKK'lı terörist hava harekatı sonrasında etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. MSB'nin yaptığı paylaşımda "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadeleri kullanıldı.

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