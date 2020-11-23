Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. MSB'nin yaptığı paylaşımda "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadeleri kullanıldı.

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