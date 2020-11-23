PKK’nın sözde kuruluş yıldönümü öncesi operasyon: 3 şüpheli gözaltında

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda; PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan EYP ve molotofkokteyllerinin saklandığı şeklinde bilgiler elde edilen ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; 7 adet molotofkokteyli, 2 adet el yapımı patlayıcı, havai fişek rampası, molotof yapımında kullanılan 5 adet boş şişe ve bir miktar benzin ele geçirilmiş. Konuyla ilgili tahkikat devam etmekte olup, silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.



Polis Özel Harekatın da katıldığı operasyonda biri kadın 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

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