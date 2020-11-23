Son dakika: Bakanlık duyurdu: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

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