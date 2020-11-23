Son dakika: MSB duyurdu! Sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığınden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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