Son dakika: MSB duyurdu! Sızma girişimindeki teröristlere ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
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Milli Savunma Bakanlığınden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.
Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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