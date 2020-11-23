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Yunan savaş gemisi Türk bayrağı açmadan Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Yunan ‘Aliakmon' savaş gemisi ’ndan Türk bayrağı açmadan geçti. Türk botlarının eşlik ettiği Yunan savaş gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Yunan savaş gemisi Türk bayrağı açmadan Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türk Bayrağı açmadan Boğazından geçen 'ne ait A470 borda numaralı 'Aliakmon' savaş gemisi, doğru yol aldı.

saat 7.30'da Çanakkale Boğazına giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı 'Aliakmon' savaş gemisi, Nara Burnunu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerine gelen ve Türk Bayrağı çekmeden boğazdan geçen Yunan Savaş gemisine Türk botu eşlik etti.

Yunan savaş gemisi, Ege Denizine doğru yol aldı.

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