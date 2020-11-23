Devrim niteliğindeki çalışmayı duyurdular! Kovid-19'un yıkıcı etkisini azaltacak...

SATIN ALMA YOK, KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ

Bu enzimi yurt dışından 10 mikrogramını 500 ile 700 dolar arası gibi çok yüksek bir ücret karşılığında satın alıyoruz ancak biz patentine sahip olduğumuz kendi teknolojimizle üretiyoruz ve 1 kilogram bitkiden saflaştırılmış 1 gram saf protein elde edebileceğimizi görmekteyiz. Bu enzim yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarına uygulandığında tedavilerinde olumlu sonuçlar alınacağını öngörmekteyiz." dedi.