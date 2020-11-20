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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...

ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...

KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı tarihe kilitlendi. Yasakların bu hafta başlayacak olmasından dolayı 22 Kasım'da KPSS ortaöğretim sınavında ter dökecek adaylar, sokağa çıkma yasağının kendilerini kapsayıp kapsamayacağını sorguluyor. İşte, KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 20:01
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ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...

KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 22 Kasım tarihinde yapılacak KPSS ortaöğretim oturumunun iptal olup olmayacağı sorgulanan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen son dakika açıklaması geldi. Diğer yandan KPSS ortaöğretim sınavının iptal edilip edilmeyeceği konusunda ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi. İşte, KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...

KPSS İPTAL Mİ OLDU?

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.

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ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Yeni eğitim döneminde hayalindeki üniversite, liseye yerleşebilmek için milyonlarca öğrenci hazırlıklarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve okulların tatilinin uzatılmasının ardından düzenlenecek sınavlarla ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler sınav tarihinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Henüz düzenlenecek sınav tarihleriyle ilgili bir değişiklik veya erteleme konusunda açıklama yapılmadı. Sınavların belirlenen tarihlerde düzenlenmesi bekleniyor.

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ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...

İşte 2021 LGS, YKS KPSS, İOKBS ve DGS sınav tarihleri;

8. sınıf öğrencilerinin katılacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS oturumları, üniversite sınavı (YKS) ve Dikey Geçiş sınav tarihleriyle ilgili henüz ÖSYM 2021 sınav takvimini yayımlamadı. 2021 yılında gerçekleştirilecek YKS oturumlarının geçtiğimiz sene olduğu gibi Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

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ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Nisan ayında tamamlanması gereken ve akabinde açıklanması beklenen ancak yaşanan koronavirüs sebebiyle ertelenen BİLSEM süreci üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halen tamamlanamadı. 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen BİLSEM sınavının sonuçları ve tamamlanmayan sınavlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bilim ve Sanat Merkezleri 1, 2 ve 3. Sınıf Grup Tarama Uygulaması Sonuçları açıklandı.