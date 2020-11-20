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20 Kasım 2020, Cuma
Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...
ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...
KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı tarihe kilitlendi. Yasakların bu hafta başlayacak olmasından dolayı 22 Kasım'da KPSS ortaöğretim sınavında ter dökecek adaylar, sokağa çıkma yasağının kendilerini kapsayıp kapsamayacağını sorguluyor. İşte, KPSS ortaöğretim, AÖF, üniversite sınavları iptal mi, ertelendi mi? Bu sene sınavlar iptal mi? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.11.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 20:01