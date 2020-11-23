23 Kasım 2020, Pazartesi
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 bin 583 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanlığınca, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 bin 583 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

Son dakika haberine göre; Hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 bin 583 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 9 bin 583 kişiye adli ve idari işlem yapıldı SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDEN 9 BİN 583 KİŞİYE ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILDI

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Mart ayında ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış olduğu görülmektedir.

Salgının seyrinde görülen bu artış nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına başlanmıştır.

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Bu kapsamda 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam *9 bin 583* kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

salgınıyla mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürüdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir.

Bugüne kadar yaptığımız fedakârlıkları düşünerek, temizlik, ve tedbirlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek zorundayız.

Unutmayalım ki koranavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz."

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